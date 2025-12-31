Clima en Paraná hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de enero de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 1 de enero, la temperatura rondará entre 22 y 36;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Paraná, indica que hoy 1 de enero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 29 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Paraná se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 44 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:25 y se pone a las 20:19.
Pronóstico del tiempo en Paraná para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 36 grados.
A la noche, el clima rondará los 29 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
- 1
La Justicia levantó la prohibición de salida del país de Javier Faroni tras el episodio en Aeroparque
- 2
La salud de Christian Petersen: qué dice el nuevo parte médico
- 3
Similar al Caribe: la playa argentina con agua turquesa que parece “brotar desde el suelo”
- 4
“La Argentina tiene un lugar reservado”: el cultivo que, según un clúster, será una gran oportunidad de negocio