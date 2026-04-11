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Clima en Paraná hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 12 de abril, la temperatura rondará entre 16 y 28; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Paraná para el 12 de abril
El pronóstico del tiempo para Paraná para el 12 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Paraná, indica que hoy 12 de abril el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Paraná se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 72 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:34 y se pone a las 19:05.

Pronóstico del tiempo en Paraná para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

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