LA NACION

Clima en Paraná hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 12 de octubre, la temperatura rondará entre 19 y 30;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Paraná para el 12 de octubre.
El pronóstico del tiempo para Paraná para el 12 de octubre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Paraná, indica que hoy 12 de octubre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Paraná se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 18 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:46 y se pone a las 19:25.

Pronóstico del tiempo en Paraná para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 30 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
    1

    Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”

  2. La última elefanta del Ecoparque porteño murió en Brasil a los 176 días de haber sido liberada
    2

    Adiós a Pupy. La última elefanta del Ecoparque porteño murió en Brasil a los 176 días de haber sido liberada

  3. La Cámara Nacional Electoral definió que Santilli encabece la lista de LLA en Provincia y no Karen Reichardt
    3

    La Cámara Nacional Electoral definió que Santilli encabece la lista de LLA en la Provincia

  4. Quién era Matías Travizano, el físico y emprendedor clave para lograr la inversión de US$25.000 millones de OpenAI
    4

    Quién era Matías Travizano, el físico y emprendedor clave para lograr la inversión de US$25.000 millones de OpenAI

Cargando banners ...