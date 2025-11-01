LA NACION

Clima en Paraná hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 2 de noviembre, la temperatura rondará entre 20 y 29;

El pronóstico del tiempo para Paraná para el 2 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Paraná, indica que hoy 2 de noviembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Paraná se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 44 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:27 y se pone a las 19:39.

Pronóstico del tiempo en Paraná para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

