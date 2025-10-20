LA NACION

Clima en Paraná hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 21 de octubre, la temperatura rondará entre 20 y 34;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Paraná para el 21 de octubre.
El pronóstico del tiempo para Paraná para el 21 de octubre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Paraná, indica que hoy 21 de octubre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 26 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Paraná se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 30 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:37 y se pone a las 19:31.

Pronóstico del tiempo en Paraná para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 34 grados.

A la noche, el clima rondará los 27 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. Bullrich desmintió una supuesta desaparición de Lázaro Báez
    1

    Patricia Bullrich habló sobre una supuesta desaparición de Lázaro Báez: “Fue trasladado en regla de un penal a otro”

  2. Javier Milei, su hermana o Hayden Davis podrían ser dueños de los millones que generó $LIBRA
    2

    Para la Justicia de Estados Unidos, Javier Milei, su hermana o Hayden Davis podrían ser los dueños de los millones que generó $LIBRA

  3. Trueno: su colaboración y gira con Gorillaz, su nuevo show en Ferro y el grande del rock local al que le regaló su vinilo
    3

    Trueno: su colaboración y gira con Gorillaz, su nuevo show en Ferro y el grande del rock local al que le regaló su vinilo

  4. Dónde voto en CABA en las elecciones del domingo 26 de octubre
    4

    Dónde voto en CABA el domingo 26 de octubre: consultá el padrón de las Elecciones 2025

Cargando banners ...