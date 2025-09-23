LA NACION

Clima en Paraná hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 24 de septiembre, la temperatura rondará entre 10 y 30;

El pronóstico del tiempo para Paraná para el 24 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Paraná, indica que hoy 24 de septiembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Paraná se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 19 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:07 y se pone a las 19:16.

Pronóstico del tiempo en Paraná para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 30 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
