Clima en Paraná hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 3 de octubre, la temperatura rondará entre 15 y 35;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Paraná, indica que hoy 3 de octubre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Paraná se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 43 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:56 y se pone a las 19:20.
Pronóstico del tiempo en Paraná para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 35 grados.
A la noche, el clima rondará los 29 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
Espert no quiso contestar si Fred Machado le transfirió 200 mil dólares: “No le voy a dar el gusto a Grabois”
- 2
¿Tu teléfono te escucha? Esta es la respuesta oficial del jefe de Instagram
- 3
Un exdiputado y un empresario que se fugó cuando iban a detenerlo, detrás de un megacontrabando de granos
- 4
Revuelo en Italia tras el bloqueo a la flotilla que iba a Gaza: protestas, huelga y críticas a la postura de Meloni