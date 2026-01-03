Clima en Paraná hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 4 de enero, la temperatura rondará entre 20 y 29;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Paraná, indica que hoy 4 de enero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Paraná presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 42 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:27 y se pone a las 20:20.
Pronóstico del tiempo en Paraná para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.
A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
