Clima en ciudad de Formosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 10 de noviembre, la temperatura rondará entre 15 y 29;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 10 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Formosa, indica que hoy 10 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Formosa se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:58 y se pone a las 19:15.

Pronóstico del tiempo en Formosa para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

