Clima en ciudad de Formosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 17 de agosto, la temperatura rondará entre 15 y 29;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 17 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Formosa, indica que hoy 17 de agosto el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Formosa se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 65 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:20 y se pone a las 18:34.

Pronóstico del tiempo en Formosa para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

