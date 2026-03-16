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Clima en ciudad de Formosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 17 de marzo, la temperatura rondará entre 24 y 34; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 17 de marzo
El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 17 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Formosa, indica que hoy 17 de marzo el cielo estará con tormentas por la mañana y la temperatura rondará entre 26 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Formosa presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 97 por ciento, y la visibilidad sería mala.

El sol sale a las 06:54 y se pone a las 19:08.

Pronóstico del tiempo en Formosa para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 34 grados.

A la noche, el clima rondará los 27 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
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