LA NACION

Clima en ciudad de Formosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 24 de octubre, la temperatura rondará entre 22 y 35;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 24 de octubre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 24 de octubre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Formosa, indica que hoy 24 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 29 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Formosa presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 71 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:10 y se pone a las 19:04.

Pronóstico del tiempo en Formosa para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 35 grados.

A la noche, el clima rondará los 33 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. Cuál es la tasa de interés banco por banco de este jueves 23 de octubre
    1

    Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este jueves 23 de octubre

  2. La inesperada salida de Fabiola Yañez de Madrid: desconcierto, cuentas impagas y contradicciones judiciales
    2

    La inesperada salida de Fabiola Yañez de Madrid: desconcierto, cuentas pendientes y contradicciones judiciales

  3. Venden un icónico edificio porteño con vistas a las mejores cúpulas de Buenos Aires
    3

    Venden un icónico edificio porteño con vistas a las mejores cúpulas de Buenos Aires

  4. La jugada por la que Messi puede ser premiado por el "Gol del Año" de la MLS y los otros 15 nominados
    4

    Lionel Messi está entre los candidatos al premio al autor del “Gol del Año” de la MLS

Cargando banners ...