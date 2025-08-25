LA NACION

Clima en ciudad de Formosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 26 de agosto, la temperatura rondará entre 9 y 20;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 26 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Formosa, indica que hoy 26 de agosto el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Formosa se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 44 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:12 y se pone a las 18:38.

Pronóstico del tiempo en Formosa para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

