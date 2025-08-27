Clima en ciudad de Formosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de agosto de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Formosa, indica que hoy 28 de agosto el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Formosa se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 58 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:10 y se pone a las 18:38.

Pronóstico del tiempo en Formosa para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..