Clima en ciudad de Formosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 3 de octubre, la temperatura rondará entre 19 y 28;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Formosa, indica que hoy 3 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Formosa presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 91 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:31 y se pone a las 18:53.
Pronóstico del tiempo en Formosa para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
