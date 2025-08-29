LA NACION

Clima en ciudad de Formosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 30 de agosto, la temperatura rondará entre 18 y 32;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 30 de agosto.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 30 de agosto.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Formosa, indica que hoy 30 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Formosa se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:08 y se pone a las 18:39.

Pronóstico del tiempo en Formosa para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 32 grados.

A la noche, el clima rondará los 26 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. Cambio del tiempo en la ciudad de Buenos Aires: ¿se retrasa la tormenta de Santa Rosa?
    1

    Cambio del tiempo en la ciudad de Buenos Aires: ¿se retrasa la tormenta de Santa Rosa?

  2. Anto Roccuzzo emocionó a todos al dejar ver la foto que eligió como fondo de pantalla de su celular
    2

    Antonela Roccuzzo emocionó a todos al dejar ver la foto que eligió como fondo de pantalla de su celular

  3. Apareció Eduardo Kovalivker: se presentó en Comodoro Py y entregó su celular
    3

    Apareció Eduardo Kovalivker: se presentó en Comodoro Py y entregó su celular

  4. La nueva y sofisticada "cortina de hierro" que Europa está construyendo para protegerse de un posible ataque de Rusia
    4

    La nueva y sofisticada “cortina de hierro” que Europa está construyendo para protegerse de un posible ataque de Rusia

Cargando banners ...