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Clima en ciudad de Formosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 30 de marzo, la temperatura rondará entre 24 y 37; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 30 de marzo
El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 30 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Formosa, indica que hoy 30 de marzo el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 29 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Formosa se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 46 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:01 y se pone a las 18:54.

Pronóstico del tiempo en Formosa para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 37 grados.

A la noche, el clima rondará los 28 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
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