LA NACION

Clima en ciudad de Formosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 4 de enero, la temperatura rondará entre 19 y 29;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 4 de enero.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 4 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Formosa, indica que hoy 4 de enero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Formosa se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 62 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:05 y se pone a las 19:49.

Pronóstico del tiempo en Formosa para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. El comunicado del hijo de Maduro tras la captura de su padre
    1

    El comunicado del hijo de Nicolás Maduro tras la captura de su padre

  2. El tajante posteo de Cathy Fulop luego de que EE.UU. atacara a Venezuela y capturara a Maduro
    2

    El tajante posteo de Catherine Fulop luego de que EE.UU. atacara a Venezuela y capturara a Nicolás Maduro

  3. El fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta tras la captura de Maduro
    3

    El fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

  4. Claves para entender el ataque de EE.UU. y las denuncias contra Maduro
    4

    Las claves del ataque militar: qué pasó en Venezuela y qué se sabe de Maduro hasta ahora

Cargando banners ...