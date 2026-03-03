LA NACION

Clima en ciudad de Formosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 4 de marzo, la temperatura rondará entre 21 y 34;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 4 de marzo.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Formosa, indica que hoy 4 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 24 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Formosa presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 70 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:48 y se pone a las 19:21.

Pronóstico del tiempo en Formosa para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 34 grados.

A la noche, el clima rondará los 30 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
