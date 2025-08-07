LA NACION

Clima en ciudad de Formosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 8 de agosto, la temperatura rondará entre 11 y 16;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 8 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Formosa, indica que hoy 8 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Formosa se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 69 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:28 y se pone a las 18:30.

Pronóstico del tiempo en Formosa para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

