Clima en ciudad de Formosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de septiembre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Formosa, indica que hoy 9 de septiembre el cielo estará con niebla por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Formosa se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 94 por ciento, y la visibilidad sería mala.

El sol sale a las 06:57 y se pone a las 18:43.

Pronóstico del tiempo en Formosa para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..