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Clima en ciudad de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 1 de abril, la temperatura rondará entre 18 y 26; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Jujuy para el 1 de abril
El pronóstico del tiempo para ciudad de Jujuy para el 1 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Jujuy, indica que hoy 1 de abril el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Jujuy se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 72 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:29 y se pone a las 19:21.

Pronóstico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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