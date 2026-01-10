Clima en ciudad de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 11 de enero, la temperatura rondará entre 16 y 29;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Jujuy, indica que hoy 11 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Jujuy se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 65 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:43 y se pone a las 20:14.
Pronóstico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
- 1
Llegó a Stranger Things como un reemplazo y se convirtió en la protagonista de la quinta temporada
- 2
Tras la euforia por la caída de Maduro, la diáspora venezolana ahora se plantea cuándo habrá condiciones para volver
- 3
“Me autoexilié”: tiene 35 años y es el único habitante de un mítico observatorio abandonado en medio de la estepa patagónica
- 4
Cómo les fue a Benjamín Vicuña y Jimena Monteverde en su primera semana al aire