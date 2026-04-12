Clima en ciudad de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de abril de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 13 de abril, la temperatura rondará entre 13 y 22; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Jujuy, indica que hoy 13 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Jujuy presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 47 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:34 y se pone a las 19:09.
Pronóstico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..
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