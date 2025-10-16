LA NACION

Clima en ciudad de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 16 de octubre, la temperatura rondará entre 19 y 31;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Jujuy para el 16 de octubre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Jujuy para el 16 de octubre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Jujuy, indica que hoy 16 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 24 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Jujuy se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 30 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:47 y se pone a las 19:27.

Pronóstico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 31 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. Maduro llamó a rechazar un “golpe de Estado de la CIA” en Venezuela y mencionó a la Argentina
    1

    Tras el anuncio de Trump, Maduro llamó a rechazar un eventual “golpe de Estado de la CIA” y mencionó a la Argentina

  2. Aerolíneas Argentinas deja ocho aviones en tierra
    2

    Aerolíneas Argentinas deja ocho aviones 737 en tierra tras el incidente en Aeroparque

  3. Caputo remarcó que la competitividad no vendrá de una devaluación y prometió reformas laboral y tributaria
    3

    Caputo remarcó que la competitividad no vendrá de una devaluación y prometió las reformas laboral y tributaria

  4. A cuánto está el dólar oficial y blue este jueves 16 de octubre
    4

    Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto está hoy, jueves 16 de octubre

Cargando banners ...