LA NACION

Clima en ciudad de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 17 de octubre, la temperatura rondará entre 17 y 27;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Jujuy para el 17 de octubre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Jujuy para el 17 de octubre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Jujuy, indica que hoy 17 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Jujuy presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 28 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:47 y se pone a las 19:27.

Pronóstico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 70 y 100 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Aerolíneas Argentinas deja ocho aviones en tierra
    1

    Aerolíneas Argentinas deja ocho aviones 737 en tierra tras el incidente en Aeroparque

  2. La advertencia de De Pablo por el movimiento del dólar hasta las elecciones y el día después
    2

    Juan Carlos de Pablo: por qué la economía va a estar “en modo infarto” hasta el 26 de octubre y que esperar el día después

  3. Revelan que dos altas figuras del chavismo ofrecieron a EE.UU. planes para sacar a Maduro del poder
    3

    Revelan que dos altas figuras del chavismo ofrecieron a EE.UU. planes para sacar a Maduro del poder

  4. La UADE reforzó los controles sobre los alumnos por cómo van vestidos y fijó sanciones para incumplidores
    4

    La UADE reforzó los controles sobre los alumnos por cómo van vestidos y fijó sanciones para incumplidores

Cargando banners ...