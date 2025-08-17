LA NACION

Clima en ciudad de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 18 de agosto, la temperatura rondará entre 8 y 20;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Jujuy para el 18 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Jujuy, indica que hoy 18 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Jujuy se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 58 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:46 y se pone a las 19:05.

Pronóstico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

