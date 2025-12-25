LA NACION

Clima en ciudad de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 26 de diciembre, la temperatura rondará entre 17 y 29;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Jujuy para el 26 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Jujuy para el 26 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Jujuy, indica que hoy 26 de diciembre el cielo estará con tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Jujuy presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 57 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:32 y se pone a las 20:10.

Pronóstico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. Se quedó con la tierra más buscada de Buenos Aires y realizará un proyecto con Cambiaso
    1

    Eduardo Costantini: se quedó con la tierra más buscada de Buenos Aires y realizará un proyecto con Cambiaso

  2. Por la baja matriculación, empiezan los cierres de grados en escuelas públicas porteñas
    2

    Por la baja matriculación, empiezan los cierres de grados en escuelas públicas porteñas y hay quejas

  3. Qué se sabe de la salud de Christian Petersen hoy, jueves 25 de diciembre
    3

    Qué se sabe de la salud de Christian Petersen hoy, jueves 25 de diciembre

  4. Un hombre asesinó a balazos a su vecino porque sus hijos tiraban pirotecnia
    4

    La Plata: un hombre asesinó a balazos a su vecino porque sus hijos tiraban pirotecnia

Cargando banners ...