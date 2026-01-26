LA NACION

Clima en ciudad de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 27 de enero, la temperatura rondará entre 21 y 29;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Jujuy para el 27 de enero.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Jujuy para el 27 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Jujuy, indica que hoy 27 de enero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 25 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Jujuy presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 39 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:55 y se pone a las 20:12.

Pronóstico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Fito Páez y Sofía Gala sorprendieron al oficializar su romance y Moria Casán contó los detalles de la relación
    1

    Fito Páez y Sofía Gala sorprendieron al oficializar su romance y Moria Casán contó los detalles de la relación

  2. Así quedó el cuadro de cuartos de final del Australian Open 2026
    2

    Así quedó el cuadro de cuartos de final del Australian Open 2026

  3. Inhabilitan la licencia de conducir a una mujer de 78 años por maniobras peligrosas en una ruta serrana
    3

    Inhabilitan la licencia de conducir a una mujer de 78 años por maniobras peligrosas en una ruta serrana

  4. Delcy Rodríguez marca distancia con Estados Unidos mientras busca sostener el poder
    4

    Delcy Rodríguez dice que “no aceptará órdenes de potencias extranjeras” y marca distancia con Washington