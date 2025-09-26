LA NACION

Clima en ciudad de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 27 de septiembre, la temperatura rondará entre 15 y 28;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Jujuy para el 27 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Jujuy, indica que hoy 27 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Jujuy se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 30 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:06 y se pone a las 19:19.

Pronóstico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

