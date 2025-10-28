Clima en ciudad de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de octubre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Jujuy, indica que hoy 29 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Jujuy presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 69 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:37 y se pone a las 19:33.

Pronóstico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..