Clima en ciudad de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 3 de febrero, la temperatura rondará entre 15 y 28;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Jujuy para el 3 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Jujuy, indica que hoy 3 de febrero el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Jujuy se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 60 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:00 y se pone a las 20:10.

Pronóstico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

