Clima en ciudad de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de noviembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 3 de noviembre, la temperatura rondará entre 13 y 28;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Jujuy, indica que hoy 3 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Jujuy se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 34 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:33 y se pone a las 19:36.
Pronóstico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
- 1
Juana Tinelli pidió un botón antipánico, denunció que fue amenazada y cuestionó a su padre
- 2
Mejora el colesterol: continúa una campaña nacional por un potente alimento
- 3
La reacción de Marcelo Tinelli al desesperado pedido que hizo su hija Juana
- 4
El plan de Milei y Caputo. Cuáles son las predicciones para la Argentina del “Doctor Catástrofe”