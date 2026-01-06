Clima en ciudad de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 7 de enero, la temperatura rondará entre 16 y 27;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Jujuy, indica que hoy 7 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Jujuy se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:40 y se pone a las 20:14.
Pronóstico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
