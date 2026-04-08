Clima en ciudad de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de abril de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 9 de abril, la temperatura rondará entre 12 y 20; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Jujuy, indica que hoy 9 de abril el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Jujuy presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 60 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:33 y se pone a las 19:13.
Pronóstico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lloviznas y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
- 1
Retiraron los cargos a los cinco argentinos acusados de haber robado en el Dolphin Mall de Miami
- 2
Hay que relanzar el programa económico
- 3
Bolivia cancela el acuerdo militar con Irán cuestionado por la Argentina
- 4
La escribana de Adorni declaró en la Justicia por las propiedades bajo investigación y evitó ante los medios referirse al origen del dinero