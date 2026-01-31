LA NACION

Clima en Santa Rosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 1 de febrero, la temperatura rondará entre 23 y 30;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Santa Rosa para el 1 de febrero.
El pronóstico del tiempo para Santa Rosa para el 1 de febrero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Rosa, indica que hoy 1 de febrero el cielo estará con tormentas fuertes por la mañana y la temperatura rondará entre 28 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Rosa presenta una probabilidad de lluvia de entre 70 y 100 por ciento, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 42 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.

El sol sale a las 06:45 y se pone a las 20:00.

Pronóstico del tiempo en Santa Rosa para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 30 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. Trump amenaza con atacar Irán: por qué la capacidad de respuesta del régimen genera temores en todo Medio Oriente
    1

    Trump amenaza con atacar Irán: por qué la capacidad de respuesta del régimen genera temores en todo Medio Oriente

  2. Revuelo en Italia por la aparición de un fresco de un ángel restaurado con la cara de Meloni
    2

    Revuelo en Italia por la aparición en una Iglesia de un fresco de un ángel restaurado con la cara de Meloni

  3. Horario del partido entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, por la final del Australian Open 2026
    3

    Horario del partido entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, por la final del Australian Open 2026

  4. Conmoción por el caso de la adolescente de 16 años que fue abusada en Miramar mientras estaba de vacaciones
    4

    Qué se sabe del caso de la adolescente de 16 años que fue abusada en Miramar en sus vacaciones