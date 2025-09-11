LA NACION

Clima en Santa Rosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 12 de septiembre, la temperatura rondará entre 15 y 30;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Santa Rosa para el 12 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para Santa Rosa para el 12 de septiembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Rosa, indica que hoy 12 de septiembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Rosa se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 38 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:11 y se pone a las 19:01.

Pronóstico del tiempo en Santa Rosa para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 30 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. Lanzan un nuevo SUV todoterreno con garantía de un millón de kilómetros
    1

    Lanzan un nuevo SUV todoterreno con garantía de un millón de kilómetros

  2. La trama detrás de la frustración incontenible de la juventud tuitera y la rebelión del Gordo Dan
    2

    La trama detrás de la frustración incontenible de la juventud tuitera y la rebelión del Gordo Dan

  3. Reuniones con tres gobernadores y viaje de campaña electoral con Karina Milei
    3

    El primer día de Lisandro Catalán como ministro del Interior: reuniones con tres gobernadores y viaje de campaña con Karina Milei

  4. Video: un joven filmó el instante en el que su vecino le disparaba con un rifle
    4

    Video: un joven filmó el instante en el que su vecino le disparaba con un rifle

Cargando banners ...