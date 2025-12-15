Clima en Santa Rosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 16 de diciembre, la temperatura rondará entre 18 y 30;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Rosa, indica que hoy 16 de diciembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Rosa se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 64 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:13 y se pone a las 19:56.
Pronóstico del tiempo en Santa Rosa para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 30 grados.
A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
- 1
Murió en un crucero tras un enfrentamiento con la tripulación: antes le sirvieron 33 tragos
- 2
“El dolor me inunda”. La cuidadora de la orca de Mundo Marino llora su muerte y se defiende de las críticas
- 3
“El sacrificio de una vida”: un productor denunció el faltante de más de 100 vacunos valuados en $145 millones
- 4
Lucas Batistuta, tricampeón en la Liga de Reconquista como DT: la lección de vida de su papá y la promesa que ahora le debe cumplir