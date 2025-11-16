Clima en Santa Rosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de noviembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 17 de noviembre, la temperatura rondará entre 18 y 29;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Rosa, indica que hoy 17 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Rosa presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 80 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:13 y se pone a las 19:36.
Pronóstico del tiempo en Santa Rosa para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.
A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
El drama de Alejandra Maglietti: la explosión en Ezeiza destruyó la fábrica de su pareja
- 2
Maneja 6000 hectáreas: la familia que cambió el mapa de producir carne en una región cuenta su fórmula
- 3
Negocian dos nombres para la Corte Suprema: la kirchnerista Fernández Sagasti y el camarista Llorens
- 4
Nuevo mapa de Nueva York: la atípica coalición de votantes que llevaron al triunfo a Mamdani