LA NACION

Clima en Santa Rosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 19 de octubre, la temperatura rondará entre 15 y 30;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Santa Rosa para el 19 de octubre.
El pronóstico del tiempo para Santa Rosa para el 19 de octubre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Rosa, indica que hoy 19 de octubre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Rosa se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 76 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:32 y se pone a las 19:17.

Pronóstico del tiempo en Santa Rosa para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 30 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. Hell’s Angels, trapitos y repartidores se agarraron a las piñas en pleno centro de La Plata
    1

    Hell’s Angels, trapitos y repartidores se agarraron a las piñas en pleno centro de La Plata

  2. Cuánto cuesta construir una casa de 110 m2
    2

    Cuánto cuesta construir una casa de 110 m2 hoy, en octubre 2025

  3. Los tres escenarios que afronta el Gobierno y su proyección para el recambio del Congreso
    3

    Elecciones legislativas: los tres escenarios que afronta el Gobierno y su proyección para el recambio del Congreso

  4. Un hombre murió al caer 40 metros desde un mirador en Santa Cruz
    4

    Un hombre murió al caer 40 metros desde un mirador en Santa Cruz

Cargando banners ...