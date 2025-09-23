LA NACION

Clima en Santa Rosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 24 de septiembre, la temperatura rondará entre 12 y 30;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Santa Rosa para el 24 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para Santa Rosa para el 24 de septiembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Rosa, indica que hoy 24 de septiembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Rosa se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 18 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:57 y se pone a las 19:06.

Pronóstico del tiempo en Santa Rosa para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 30 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. El encendido tuit de Trump que Milei exhibió como un trofeo, impreso en tamaño gigante
    1

    Cumbre en Nueva York: el encendido tuit de Donald Trump que Javier Milei exhibió como un trofeo, impreso en tamaño gigante

  2. Empieza a utilizarse una nueva terapia de precisión para el cáncer de próstata avanzado en la Argentina
    2

    Empieza a utilizarse una nueva terapia de precisión para el cáncer de próstata avanzado en la Argentina

  3. Perdió más de US$200.000 y tuvo un terrible accidente: lo aplastó una máquina
    3

    “La vida no me da tregua”. En segundos perdió más de US$200.000 y tuvo un terrible accidente: lo aplastó una máquina

  4. Una compañía italiana inaugurará una nueva planta para duplicar su producción en la Argentina
    4

    Mapei invertirá US$20 millones en una nueva planta en Santiago del Estero para duplicar su producción

Cargando banners ...