LA NACION

Clima en Santa Rosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 25 de agosto, la temperatura rondará entre 8 y 23;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Santa Rosa para el 25 de agosto.
El pronóstico del tiempo para Santa Rosa para el 25 de agosto.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Rosa, indica que hoy 25 de agosto el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Rosa se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 18 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:29 y se pone a las 18:55.

Pronóstico del tiempo en Santa Rosa para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Las zonas oscuras de un gobierno en shock
    1

    Las zonas oscuras de un gobierno en shock

  2. La visión de Hernán Lacunza sobre el plan del Gobierno con el dólar y las tasas
    2

    Hernán Lacunza: “El Gobierno elige el rincón de la estabilidad y los daños colaterales se ven más adelante”

  3. Un experto reveló cuál es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
    3

    Un experto reveló cuál es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”

  4. El hijo de una leyenda de UFC atacó brutalmente a un peleador de lucha libre
    4

    El hijo de una leyenda de UFC subió al ring y le dio una brutal golpiza a un peleador de lucha libre

Cargando banners ...