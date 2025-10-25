Clima en Santa Rosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 26 de octubre, la temperatura rondará entre 19 y 29;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Rosa, indica que hoy 26 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Rosa presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 81 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:26 y se pone a las 19:21.
Pronóstico del tiempo en Santa Rosa para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.
A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
