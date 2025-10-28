Clima en Santa Rosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de octubre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Rosa, indica que hoy 29 de octubre el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Rosa presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 72 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:24 y se pone a las 19:23.

Pronóstico del tiempo en Santa Rosa para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..