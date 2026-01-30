LA NACION

Clima en Santa Rosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 31 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 31 de enero, la temperatura rondará entre 24 y 35;

El pronóstico del tiempo para Santa Rosa para el 31 de enero.
El pronóstico del tiempo para Santa Rosa para el 31 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Rosa, indica que hoy 31 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 30 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Rosa se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 47 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:44 y se pone a las 20:01.

Pronóstico del tiempo en Santa Rosa para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 35 grados.

A la noche, el clima rondará los 30 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
