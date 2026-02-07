Clima en Santa Rosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 8 de febrero, la temperatura rondará entre 23 y 37;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Rosa, indica que hoy 8 de febrero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 32 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Rosa presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 52 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:50 y se pone a las 19:57.
Pronóstico del tiempo en Santa Rosa para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 37 grados.
A la noche, el clima rondará los 32 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
- 1
Las despiadadas críticas que recibe Garnacho en Inglaterra y que ponen en duda su lugar en el Mundial
- 2
Choque de motos en la Ruta 11: dos muertos y un herido grave
- 3
Tenía 84 años: murió un pilar de la historia del trigo argentino
- 4
Tras los secretos del cosmos: logran el mapa más detallado de la misteriosa estructura invisible que sostiene el universo