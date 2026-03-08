LA NACION

Clima en Santa Rosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 9 de marzo, la temperatura rondará entre 20 y 29; la probabilidad de lluvias rondará entre 70 y 100 por ciento

El pronóstico del tiempo para Santa Rosa para el 9 de marzo
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Rosa, indica que hoy 9 de marzo el cielo estará con tormentas fuertes por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Rosa presenta una probabilidad de lluvia de entre 70 y 100 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 71 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.

El sol sale a las 07:07 y se pone a las 19:33.

Pronóstico del tiempo en Santa Rosa para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
