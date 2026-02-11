Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 12 de febrero, la temperatura rondará entre 21 y 31;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 12 de febrero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 24 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 92 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:05 y se pone a las 20:17.
Pronóstico del tiempo en La Rioja para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 31 grados.
A la noche, el clima rondará los 26 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
- 1
Los amores de Perla Caron: un matrimonio que terminó en escándalo y la tragedia que marcó su vida
- 2
Reforma laboral: punto por punto, los cambios y concesiones que hizo el Gobierno para intentar aprobar el proyecto
- 3
El comentario de Ousmane Dembélé a Leonardo Balerdi: “Es terrible. Él sigue abriendo la boca todo el tiempo”
- 4
F1 en Bahréin: El momento del fallo mecánico del Alpine de Franco Colapinto y la reflexión del piloto argentino