Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 14 de diciembre, la temperatura rondará entre 23 y 32;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 14 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 26 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 20 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:21 y se pone a las 20:22.
Pronóstico del tiempo en La Rioja para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 32 grados.
A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
- 1
La nueva longevidad: el cuidado de los padres mayores pone a prueba el vínculo entre hermanos
- 2
Senasa y Anmat frenaron la producción de un queso de una marca reconocida porque se detectó una bacteria
- 3
Nelson Castro: su dura infancia, la frase de sus padres que lo marcó y cómo la música guió su vida
- 4
Arica, la ciudad de Chile donde desembarcó el crimen organizado: centro de torturas, hallazgos del horror y una frontera caliente