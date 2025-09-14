LA NACION

Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 15 de septiembre, la temperatura rondará entre 10 y 24;

El pronóstico del tiempo para ciudad de La Rioja para el 15 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 15 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 39 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:26 y se pone a las 19:20.

Pronóstico del tiempo en La Rioja para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

